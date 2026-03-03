Tumore al seno un quarto degli anni di vita persi per lo stile di vita | ecco cosa cambiare e cosa no

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Lancet analizza il ruolo dello stile di vita nel tumore al seno, evidenziando che un quarto degli anni di vita persi sono legati a comportamenti quotidiani. La ricerca coinvolge un ampio numero di partecipanti e si concentra sui fattori di rischio e sulle abitudini che possono influenzare la salute delle donne. I risultati forniscono dati concreti su cosa può essere modificato e cosa, invece, resta stabile.

Il tumore al seno continua a rappresentare una delle sfide più imponenti per la salute pubblica globale, ma una nuova, vastissima ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Lancet Oncology getta una luce di speranza sulla possibilità di invertire la rotta attraverso scelte quotidiane consapevoli. Secondo lo studio condotto dai Global Burden of Disease Study Breast Cancer Collaborators, più di un quarto degli anni di vita in salute persi a causa di questa patologia, calcolati come somma di disabilità, malattia e morte prematura, è direttamente riconducibile a fattori di rischio modificabili. In particolare, il consumo eccessivo di carne rossa e l'abitudine al fumo emergono come i principali responsabili di un carico di malattia che potrebbe, in larga parte, essere evitato.