Roma maxi confisca da 1,8 milioni di euro al clan sinti | così si è arricchito illecitamente per 20 anni

A Roma sono stati sequestrati beni per un valore di 1,8 milioni di euro a tre persone appartenenti a un clan sinti. Le indagini hanno accertato che il gruppo si è arricchito illegalmente nel corso di vent’anni, commettendo reati come furti, rapine e riciclaggio. La confisca, eseguita dalle forze dell’ordine, riguarda diversi beni che sono stati sequestrati per rendere inefficace il patrimonio accumulato con attività illecite.

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È di tre persone appartenenti a un clan sinti la confisca di beni per un valore di circa 1,8 milioni di euro, eseguita dalla Polizia di Stato a Roma su disposizione del Tribunale Sezione Misure di Prevenzione. Il provvedimento, emesso nell’ambito della normativa antimafia, è stato adottato per contrastare l’accumulazione di patrimoni illeciti da parte di organizzazioni criminali. Un’operazione coordinata dalle autorità giudiziarie Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’azione di confisca rappresenta la conclusione di un percorso iniziato a marzo 2024, quando era stato eseguito il decreto di sequestro su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Roma e del Questore della stessa città. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Roma, maxi confisca da 1,8 milioni di euro al clan sinti: così si è arricchito illecitamente per 20 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Vera Storia di Walter Schiavone: Il Boss della Camorra che Costruì la Villa di Scarface Sullo stesso argomento Scacco al clan Angelino-Gallo, maxi sequestro da 20 milioni di euroLe verifiche patrimoniali effettuate nei confronti del proposto e della cerchia familiare hanno fatto emergere elementi tali da ritenere, in questa... Roma, confiscati beni per 1,8 milioni a clan sintiLa Polizia di Stato ha eseguito un decreto di confisca di beni, emesso ai sensi della normativa antimafia dalla sezione Misure di prevenzione del... Maxi inchiesta su traffico illecito di rifiuti, 19 indagati reddit Roma, maxi confisca da 1,8 milioni di euro al clan sinti: così si è arricchito illecitamente per 20 anniConfiscati beni per 1,8 milioni a tre appartenenti a un clan sinti a Roma: tra i reati contestati furti, rapine e riciclaggio. virgilio.it Roma e Pomezia, maxi sequestro da 2 milioni: nel mirino il business delle auto fantasmaOperazione antimafia della Polizia di Stato: sigilli a società, immobili e terreni riconducibili a un 63enne accusato di riciclaggio e frode fiscale nel settore delle immatricolazioni ... latinaoggi.eu