la via luminosa

Dal campo base dell’Everest, si vede la luce delle torce frontali degli alpinisti mentre avanzano verso la vetta. La scena si svolge durante le ore notturne, con i gruppi che si preparano a salire lungo i sentieri ripidi e ghiacciati. Le luci punti luminosi si muovono lentamente tra le rocce e le distese di ghiaccio, creando un contrasto con il cielo scuro sopra di loro. La salita continua mentre il silenzio della montagna viene interrotto solo dallo scrosciare delle ciaspole e dal rumore dei passi.

La luce delle torce frontali degli alpinisti in cammino verso la cima dell’Everest vista dal campo base. Per la stagione alpinistica di primavera, le autorità nepalesi hanno rilasciato un numero record di permessi (492) per scalare la montagna più alta del mondo. Per contrastare l’affollamento, il governo di Kathmandu quest’anno aveva alzato il costo del lasciapassare per gli stranieri, portandolo da 11mila a 15mila dollari, senza però riuscire a scoraggiare le richieste. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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