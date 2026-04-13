All'alba, nei cieli del Sud Italia, si è vista una lunga scia luminosa che ha attraversato la regione, attirando l'attenzione di molti osservatori tra Sicilia e Campania. La scia è apparsa improvvisamente, suscitando curiosità tra chi si trovava sul territorio. Successivamente, è stata resa nota la spiegazione su come si sia verificato l'evento, senza che siano state fornite ulteriori motivazioni o dettagli.

Una lunga scia luminosa ha attraversato all’alba i cieli del Sud Italia, attirando l’attenzione di numerosi osservatori tra Sicilia e Campania. L’evento, registrato intorno alle 05:43, ha inizialmente fatto pensare al passaggio di un bolide, ma le verifiche successive hanno chiarito la natura del fenomeno. A fornire la spiegazione sono stati gli esperti di INAF, attraverso la rete PRISMA. Secondo quanto emerso, l’oggetto avvistato non era di origine naturale, ma un detrito spaziale rientrato nell’atmosfera terrestre. Le analisi degli esperti. Dopo i controlli effettuati, gli studiosi hanno escluso che si trattasse di un meteorite. “Dopo aver effettuato le dovute verifiche, possiamo affermare che non si è trattato di un bolide di origine naturale”, spiegano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, scia luminosa all’improvviso! Mistero nei cieli, poi la scoperta: “Come è successo”

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Rimangono alti i prezzi del gasolio in Italia, conseguenza della guerra in Iran delle ultime settimane e dell'interruzione del traffico navale nello stretto di Hormuz. In Sicilia, i prezzi del diesel sono tra i più alti del Paese. - facebook.com facebook