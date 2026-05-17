Da ieri pomeriggio, le immagini di quanto successo a Modena hanno fatto il giro dei media, mostrando il volto insanguinato di Luca Signorelli. La premier ha espresso gratitudine e ha abbracciato l'eroe della città, riconoscendo il suo gesto. La vicenda ha attirato l'attenzione pubblica, portando alla luce i dettagli dell'incidente che ha coinvolto Signorelli. La notizia si è diffusa rapidamente, diventando un argomento di discussione tra la popolazione.

Da ieri pomeriggio, da quando le immagini di quanto accaduto a Modena sono rimbalzate ovunque, il volto insanguinato di Luca Signorelli è diventato noto a tutti. È lui il primo ad aver raggiunto e fermato Salim El Koudri, il 31enne che a folle velocità ha falciato i passanti in centro a Modena causando 8 feriti, di cui due gravissimi. Signorelli era lì, El Koudri non è riuscito a colpirlo, e quando il 31enne è sceso dall’auto per darsi alla fuga non ci ha pensato due volte. Lo ha preso alle spalle, lo ha gettato a terra e ha subito la collutazione con l’uomo armato di coltello, che per due volte lo ha colpito alla testa. “Ciò che rende eroica una persona normale è l'istante in cui il cuore sceglie di fare il bene, anche quando questo comporta un rischio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Scelta umana e luminosa". La premier ringrazia e abbraccia l'eroe di Modena

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