La versione di Bernie

Da ilpost.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo incontrato Bernie Sanders a Torino, dove ha discusso di temi come le oligarchie e l'intelligenza artificiale, oltre a commentare sulla situazione politica degli Stati Uniti e sull'ex presidente Donald Trump. Durante l'intervista, ha espresso le sue opinioni sulla concentrazione di ricchezza e potere, e ha affrontato le questioni legate ai progressi tecnologici e alle sfide che pongono alla società. La conversazione si è concentrata su questioni di attualità e sui cambiamenti in corso nel panorama globale.

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Sabato scorso Bernie Sanders è arrivato al Salone Internazionale del Libro di Torino per parlare a quasi duemila persone, durante l’incontro più affollato e atteso di questa edizione del più partecipato evento sui libri in Europa, e dialogare con Francesco Costa, direttore del Post e conduttore di Wilson ma anche curatore della sezione Informazione del suddetto Salone. Sanders era al Salone per parlare di Contro l’oligarchia (Chiarelettere), il suo libro-manifesto sul vasto e crescente potere dei miliardari e delle grandi aziende tecnologiche. In questa puntata di Wilson ascolteremo la conversazione integrale. Sanders spiega perché secondo lui Trump non rappresenta la maggioranza degli americani, e perché l’oligarchia è diventata il grande problema delle democrazie occidentali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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