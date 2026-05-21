Bernie’s Version

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Da ilpost.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo intervistato Bernie Sanders a Torino, discutendo di temi come l'oligarchia, l'intelligenza artificiale, l'ex presidente degli Stati Uniti e altri argomenti di attualità. La conversazione ha toccato vari aspetti legati alle dinamiche di potere, alle innovazioni tecnologiche e alle questioni politiche più recenti. Sanders ha condiviso alcune sue opinioni sulle sfide e le trasformazioni in corso, offrendo uno sguardo sulle sue posizioni in merito a questi temi.

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We spoke with Bernie Sanders in Turin about oligarchy, artificial intelligence, Trump, and where the left goes from here Last Saturday, Bernie Sanders came to the Salone del Libro in Turin, the largest book fair in Italy and the most participated book event in Europe, for what became the biggest and most anticipated talk of this year’s edition: almost two thousand people came to hear Sanders in conversation with Francesco Costa, editor-in-chief at il Post, host of Wilson and curator of the fair’s Information programme. Sanders was there to present Contro l’oligarchia (Fight Oligarchy, Chiarelettere), the Italian edition of his book-manifesto about the growing power of billionaires and big tech companies. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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