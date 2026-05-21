Bernie’s Version

Abbiamo intervistato Bernie Sanders a Torino, discutendo di temi come l'oligarchia, l'intelligenza artificiale, l'ex presidente degli Stati Uniti e altri argomenti di attualità. La conversazione ha toccato vari aspetti legati alle dinamiche di potere, alle innovazioni tecnologiche e alle questioni politiche più recenti. Sanders ha condiviso alcune sue opinioni sulle sfide e le trasformazioni in corso, offrendo uno sguardo sulle sue posizioni in merito a questi temi.

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We spoke with Bernie Sanders in Turin about oligarchy, artificial intelligence, Trump, and where the left goes from here Last Saturday, Bernie Sanders came to the Salone del Libro in Turin, the largest book fair in Italy and the most participated book event in Europe, for what became the biggest and most anticipated talk of this year’s edition: almost two thousand people came to hear Sanders in conversation with Francesco Costa, editor-in-chief at il Post, host of Wilson and curator of the fair’s Information programme. Sanders was there to present Contro l’oligarchia (Fight Oligarchy, Chiarelettere), the Italian edition of his book-manifesto about the growing power of billionaires and big tech companies. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Bernie’s Version ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bernie vs. Claude Sullo stesso argomento Bernie Sanders ha un sogno«Nel caso avesse ragione, nel caso avesse torto, è allo stesso modo un conforto sapere che qualcuno la pensa ancora così» Bernie Sanders, senatore... Leggi anche: Chi sono la moglie, l’ex e il figlio del senatore americano Bernie Sanders Il #18maggio 1958 #MariaTeresaDeFilippis, 31enne napoletana, è la prima donna a partecipare un GP di F1. Avviene al circuito di Montecarlo, al volante di una Maserati 250F privata. Purtroppo sarà tra i 14 piloti (tra cui Bernie Ecclestone) che non riuscirann x.com