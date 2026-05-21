Oggi su Il Fatto Quotidiano viene pubblicata una vignetta che affronta il tema di Israele, collegandosi a questioni legate alla flottiglia e alle azioni del governo. L'articolo associato si intitola La vergogna di Israele e fa riferimento ai recenti sviluppi riguardanti le politiche e le contestazioni internazionali. La rivista si occupa di analizzare gli eventi attraverso immagini satiriche, senza esprimere giudizi o opinioni personali. La pubblicazione si inserisce in un quadro di discussione più ampio sulle dinamiche del paese.

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LA GRANDE VERGOGNA

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