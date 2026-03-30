Senza vergogna Stop di Israele a Pizzaballa bufera sul Tg4 | italiani in rivolta

Nelle ultime ore, nel centro di Gerusalemme, si è verificato un episodio che ha suscitato reazioni in tutto il mondo cristiano e oltre. Durante i giorni più significativi della Settimana Santa, un'interruzione ha coinvolto il rappresentante religioso e ha portato a una serie di polemiche, con particolare attenzione anche alle reazioni di un’emittente televisiva italiana. La vicenda ha alimentato un acceso dibattito pubblico e mediatico.

Un episodio che sta facendo discutere l’intero mondo cristiano e non solo si è consumato nelle ultime ore nel cuore di Gerusalemme, proprio nei giorni più delicati della Settimana Santa. Secondo quanto ricostruito, una decisione improvvisa ha impedito a due figure di primissimo piano della Chiesa di raggiungere uno dei luoghi simbolo della fede cristiana, scatenando una reazione a catena a livello internazionale. I fatti si sono verificati nella Città Vecchia, a pochi passi dalla Basilica del Santo Sepolcro, meta di pellegrinaggi da tutto il mondo. Qui, senza che fosse in corso alcuna processione o evento pubblico, la situazione è precipitata nel giro di pochi minuti, lasciando increduli fedeli e osservatori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Articoli correlati

Caso Pizzaballa, Israele: «Stop per sicurezza». Meloni: «Offesa ai credenti», Apertura di NetanyahuSi arricchisce di un nuovo elemento la vicenda che ha coinvolto il cardinale Pierbattista Pizzaballa, a cui è stato impedito l’ingresso al Santo...

Israele, la polizia vieta al cardinal Pizzaballa di andare al Santo Sepolcro: "Motivi di sicurezza". È bufera, poi Netanyahu apre Raccontano di essere stati fermati lungo il percorso verso la Basilica del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, «costretti a tornare indietro mentre...

Tutto quello che riguarda Senza vergogna Stop di Israele a...

Temi più discussi: Trump: Attacchi rinviati dopo colloqui molto buoni, cinque giorni di stop. Ma l'Iran smentisce; SICUREZZA, SANTORI (LEGA): NO A MOSCHEE ABUSIVE E ASSEMBRAMENTI ALL’APERTO, LIBERARE PIAZZA DEI CONSOLI; Jean-Noël Barrot, filosionista ministro degli esteri francese che mente e umilia la Francia, sembra il portavoce di Netanyahu; Senza vergogna. Stop di Israele a Pizzaballa, bufera sul Tg4: italiani in rivolta, cosa è successo.

Stop alle Ong a Gaza, Israele accusa Hamas. Onu: Decisione oltraggiosa, Ue: Impedisce la consegna di aiutiIsraele ha annunciato che 37 organizzazioni umanitarie non potranno più operare nella Striscia di Gaza a partire da domani, a meno che non forniscano alle autorità israeliane l’elenco dei loro ... affaritaliani.it

Lo stop di Israele all’ong Msf: la Striscia schiacciata tra bombe, macerie e malattie cronicheA fine mese, l'ong dovrà smantellare la propria missione. La decisione è delle autorità israeliane perché Medici Senza Frontiere ha scelto di non condividere la lista con i dati del personale ... vita.it

Stop di Israele: impedito al cardinale Pizzaballa l'ingresso al Santo Sepolcro x.com

Stop di Israele: impedito al cardinale Pizzaballa l'ingresso al Santo Sepolcro Netanyahu: "Nessuna intenzione malevola... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook