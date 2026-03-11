L' ultima vergogna dell' Arci | Le bandiere di Israele sono una bestemmia

Quest’anno, l’Arci ha suscitato scalpore con una dichiarazione che definisce le bandiere di Israele come una bestemmia. La discussione sul 25 aprile, che ogni anno riaccende il dibattito pubblico, si è già fatta sentire con qualche settimana di anticipo, alimentando le reazioni di diversi settori. La polemica si concentra su questa presa di posizione, che ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico.

Le polemiche sul 25 aprile ogni anno arrivano puntuali come un orologio. Stavolta, a onor del vero, giungono con qualche settimana di anticipo. Ad accendere le polveri è l' Arci Milano il cui presidente, Maso Notarianni, in una lettera aperta alla Comunità ebraica pubblicata sui propri profili social scrive: "Il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani e le italiane che credono nei valori della Libertà, della Democrazia e della Pace. Tra loro, un posto d'onore spetta ai combattenti della Brigata Ebraica. La loro stella gialla è parte integrante della nostra Resistenza. Per questo motivo, quest'anno come sempre, le insegne della Brigata Ebraica sono le benvenute al corteo di Milano.