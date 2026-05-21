Ieri, al porto di Ashdod, si sono presentati i genitori della velista riminese arrestata durante l’intervento della marina israeliana sulla Global Sumud Flotilla. La ragazza e gli altri attivisti sono stati portati via dalle forze di sicurezza israeliane durante un blitz che è stato visto in diretta. I familiari hanno espresso preoccupazione e hanno chiesto che il governo si impegni per riportare presto a casa la giovane. L’intervento si è svolto a circa 40 chilometri da Tel Aviv.

Sono arrivati ieri al porto di Ashdod – a una quarantina di km da Tel Aviv – la velista riminese Lola Fabbri e gli altri attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati dalla marina israeliana. Gli italiani catturati sono 29. Dovrebbero restare ad Ashdod uno o due giorni, prima del rimpatrio in Italia. Il governo italiano e l’ambasciata trattano con Israele, affinché il rilascio avvenga il più presto possibile. I responsabili della Flotilla hanno denunciato anche ieri i comportamenti dei soldati israeliani: "l volontari vengono maltrattati, legati, picchiati". I genitori della 30enne riminese Lola Fabbri, skipper e attivista (fa parte del collettivo femminista ’Non una di meno’), sono in contatto con la Farnesina, in attesa di ricevere notizie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La velista arrestata sulla Flotilla. I genitori: "Il blitz visto in diretta. Siamo molto preoccupati per Lola. Il governo la riporti presto a casa"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Flotilla, i genitori dell’attivista italiano Alessio Catanzaro: “Siamo preoccupati, ma lui si batte per gli ideali a cui è stato educato”Roma, 18 maggio 2026 – Mamma Luisa e papà Raimondo hanno assistito in diretta alla cattura del figlio Alessio Catanzaro, tra i 35 italiani a bordo...

Flotilla, anche un ravennate arrestato: è il documentarista Luca Gennari. La famiglia: “Siamo preoccupati”Ravenna, 1 maggio 2026 – C’è anche un ravennate a bordo della nuova missione della Global Sumud Flotilla intercettata nella tarda serata di mercoledì...

Flotilla, arrestati anche due attivisti lombardi: sono Martina Comparelli e Francesco NavaMartina è l'ex portavoce dei Fridays for Future. Nava è un musicista. L'apprensione di amici e famigliari dopo l'attacco della flotta israeliana ... milano.corriere.it

Martina Comparelli fermata sulla Global Sumud Flotilla: l’ansia di familiari e amici a MilanoL’attivista milanese è stata arrestata dai militari israeliani lunedì mattina con i suoi compagni. Il fidanzato Andrea posta sui social ... milano.repubblica.it