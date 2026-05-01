Un cittadino ravennate è stato arrestato durante la recente missione della Global Sumud Flotilla, intercettata mercoledì sera al largo di Creta, in acque internazionali. La famiglia dell’uomo ha dichiarato di essere preoccupata per la situazione. La Flotilla, composta da diversi partecipanti, è stata fermata in un’area sovranazionale, portando l’attenzione sulla presenza di un italiano tra i coinvolti.

Ravenna, 1 maggio 2026 – C’è anche un ravennate a bordo della nuova missione della Global Sumud Flotilla intercettata nella tarda serata di mercoledì al largo di Creta (Grecia), in acque internazionali. Si tratta di Luca Gennari, 42 anni (nato a Forlì ma cresciuto a Ravenna), documentarista e direttore della fotografia di esperienza. “Siamo molto preoccupati – racconta il cugino Matteo Gennari –, non sappiamo al momento in che condizioni si trovi. L’ultima ad averlo sentito è la sua compagna, poco prima dell’abbordaggio. Per noi, è un momento molto delicato. Non è la prima volta che Luca si imbarca in una missione di questo genere, era già stato sulla Sea Sheperd come volontario e ha lavorato spesso in aree di crisi, però ovviamente c’è preoccupazione”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flotilla, anche un ravennate arrestato: è il documentarista Luca Gennari. La famiglia: “Siamo preoccupati”

Notizie correlate

Israele blocca le navi della Global Sumud Flotilla: anche un ravennate tra i 24 arrestati italianiC'è anche un ravennate tra gli italiani della Global Sumud Flotilla arrestati da Israele.

Leggi anche: **Autonomia: Schlein, 'governo vuole inserire anche Protezione Civile, siamo preoccupati'**

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Israele blocca le navi della Global Sumud Flotilla: anche un ravennate tra i 24 arrestati italiani; Intercettata la Flotilla diretta a Gaza: arrestato anche un filmmaker ravennate; In piazza a Ravenna per la Global Sumud Flotilla (e per il documentarista Luca Gennari) - FOTO; Flotilla, migliaia di persone in piazza a Bologna. Rilasciate gli attivisti.

Flotilla, c’è anche un ravennate tra gli italiani sequestrati da IsraeleC’è anche un ravennate tra gli italiani sequestrati dalle forze israeliane nell’ambito dell’operazione contro la Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. ravennaedintorni.it

Ravenna in piazza per la Flotilla: arrestato anche un ravennate a bordo della Holy BlueUna mobilitazione nata in poche ore e alimentata dai social, ma che porta con sé anche un coinvolgimento diretto del territorio. È in programma oggi pomeriggio in piazza del Popolo una manifestazione ... ravennawebtv.it

Presidio oggi in piazza del Popolo dopo il blocco al largo di Cipro. Tra i fermati dagli israeliani il 42enne Luca Gennari - facebook.com facebook