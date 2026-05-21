La Ue certifica che il deficit è sotto il 3% e asfalta il superbonus grillino Italia fuori dall’infrazione?

La Commissione europea ha comunicato che il deficit italiano si attesta sotto la soglia del 3%, permettendo di superare alcune restrizioni precedenti. Questa certificazione arriva in un momento in cui si discute anche delle misure di incentivazione adottate nel paese, in particolare il cosiddetto superbonus. La notizia ha suscitato reazioni diverse, mentre si attendono eventuali aggiornamenti riguardo alla posizione dell’Italia rispetto alle procedure di infrazione e alle implicazioni future di questa certificazione.

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La notizia migliore che arriva da Bruxelles e quella sul deficit italiano, che rispetto alle scorse previsioni del Mef dovrebbe restare sotto la soglia del 3% nel 2026, liberando l’Italia dalle procedure d’infrazione e consentendo investimenti extra rispetto ai vincoli di bilancio del Patto di stabilità. Non lo dice Palazzo Chigi, ma lo dicono le stime primaverili della Commissione europea, secondo cu nel 2026, s i prevede una leggera riduzione del deficit, al 2,9% del Pil. Cosa significa? Che la procedura d’infrazione, che sulla base del primo Def italiano sarebbe stata confermata sulla base del rapporto al 3,1, potrebbe essere revocata,. “La possibilità di una revisione al di sotto del 3% del rapporto del deficit sul Pil dell’Italia nella prossima stima Istat-Eurostat c’è. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Ue certifica che il deficit è sotto il 3% e asfalta il superbonus grillino. Italia fuori dall’infrazione? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Ue apre sul deficit: se il “buco” del superbonus grillino scende, in autunno l’Italia sarà promossaDa Bruxelles arrivano buone notizie sul leggero sforamento del deficit che ha impedito all’Italia di mettere fine alle procedure punitive che... Italia sotto l’occhio UE: il buco del Superbonus blocca il deficit? Cosa sapere Il deficit italiano resta bloccato per 600 milioni dopo il buco del Superbonus. Gli sbarchi irregolari stanno diminuendo non solo in Italia, ma in tutta Europa. Un risultato che certifica come la linea portata avanti dal Governo Meloni abbia contribuito a cambiare l’approccio europeo alla gestione del fenomeno migratorio: più controllo dei c x.com Italia ultima per crescita economica nel 2027. La Commissione Ue: Pesa la guerra in Medio OrienteBruxelles taglia le stime sul Pil italiano. Lo shock energetico legato al conflitto in Medio Oriente spinge l'inflazione al 3,2% quest'anno. Il deficit scende sotto il 3% nel 2026 e 2027, ma il rappor ... varesenews.it Aiuto nella ricerca di un'azienda di pelle sostenibile nell'UE reddit In Italia l’energia resta la più cara tra i Paesi UELa Commissione europea certifica che l’Italia ha avuto nel 2025 i prezzi all’ingrosso dell’elettricità più alti nell’Ue, a 116 euro per MWh ... ilmetropolitano.it