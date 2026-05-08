Bruxelles ha comunicato che, con un calo del deficit legato al superbonus, l’Italia potrebbe ricevere una valutazione più favorevole in autunno. Attualmente, il paese si trova sotto una soglia che avrebbe comportato l’applicazione di misure restrittive ai danni degli investimenti. La riduzione del disavanzo rappresenta un passo verso una possibile revisione delle procedure punitive europee.

Da Bruxelles arrivano buone notizie sul leggero sforamento del deficit che ha impedito all’Italia di mettere fine alle procedure punitive che limitano gli investimenti. E’ ancora possibile che l’Italia esca dalla procedura per deficit eccessivo nel 2026. Il commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis ( nella foto in alto con Giorgetti ) ha dichiarato al quotidiano La Stampa che nella conversazione che ha avuto con il ministro italiano dell’Economia, a margine dell’Eurogruppo, quest’ ultimo gli ha detto che “potrebbero esserci alcune rivalutazioni dei dati in autunno, alla luce d ei numeri definitivi del Superbonus. E quindi potrebbero esserci degli sviluppi”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Ue apre sul deficit: se il “buco” del superbonus grillino scende, in autunno l’Italia sarà promossa

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