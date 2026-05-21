La truffa dell' autonoleggio | protagonista una donna
Un'operazione dei carabinieri presso la stazione di Ciampino Aeroporto ha portato alla denuncia di una donna di 58 anni, originaria di Napoli e residente a Castel Volturno. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è accusata di aver commesso una truffa nel settore dell’autonoleggio. L’indagine ha portato al suo identificazione e alla formalizzazione delle accuse. La vicenda riguarda un episodio specifico di frode legato a un servizio di noleggio veicoli.
Carabinieri della Stazione Ciampino Aeroporto hanno denunciato una donna di 58 anni, originaria di Napoli e residente a Castel Volturno, già nota alle forze dell'ordine, ritenuta responsabile del reato di truffa.L'attività investigativa è scaturita dalla denuncia presentata da un'imprenditrice. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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