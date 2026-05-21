Finto autonoleggio ' pubblicizzato' online | 58enne nei guai per truffa

Una donna di 58 anni di Castel Volturno è stata denunciata dai carabinieri di Ciampino Aeroporto con l’accusa di truffa. La donna avrebbe pubblicizzato un servizio di autonoleggio falso online, inducendo in errore diverse persone. Gli agenti hanno avviato le indagini dopo aver ricevuto alcune segnalazioni di utenti ingannati. Attualmente, sono in corso verifiche per accertare eventuali altri episodi collegati alla stessa persona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Una 58enne di Castel Volturno è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Ciampino Aeroporto per truffa.L’indagine è partita dalla denuncia di un’imprenditrice romana di 64 anni. Secondo quanto accertato l’indagata aveva creato una pagina web fittizia spacciandosi per la titolare di una. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Truffa del finto carabiniere, casertano in trasferta finisce nei guaiChiama un'anziana fingendosi un carabiniere e le rivela che il nipote aveva causato un incidente stradale. Truffa online da seimila euro: napoletano nei guaiI carabinieri della stazione di Colle di Val d'Elsa (Siena) hanno concluso una complessa indagine che ha portato all'individuazione di un presunto... Truffa del finto autonoleggio: come funziona e come difendersiOggi cercare un’auto a noleggio online è diventato molto semplice rispetto al passato, ma proprio questa immediatezza sta offrendo spazio a una frode che sta diventando sempre più frequente: quella ... repubblica.it Truffe finte società autonoleggio: i consigli ANIASA per difendersiLe truffe sono un problema sempre più grande. Soprattutto quelle telefoniche o online. Negli ultimi mesi, si sta diffondendo anche la frode sull’autonoleggio, con finte società create per rubare i ... motorionline.com