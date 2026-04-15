Un’ottantenne in Trentino ha perso più di 200.000 euro, vittima di una truffa legata a un’applicazione falsa. La donna ha ricevuto una richiesta di pagamento tramite questa app, che si è rivelata una trappola. Dopo aver effettuato diverse transazioni, si è resa conto di aver subito un furto dei propri risparmi. Le autorità stanno indagando sul caso e sui responsabili di questa truffa.

Una donna di ottant’anni in Trentino ha svanire i risparmi accumulati in una vita intera, consegnando oltre 200.000 euro a due uomini che hanno sfruttato la fiducia personale per alimentare un piano di truffa aggravata e autoriciclaggio. Il colpo, orchestrato attorno alla promessa di un’applicazione tecnologica mai esistita, ha portato all’intervento della Guardia di Finzia del comando provinciale di Trento, che è riuscita a sequestrare la medesima cifra attraverso l’analisi dei movimenti bancari. Il meccanismo del raggiro tra finta innovazione e legami personali. La vicenda prende forma attorno a un progetto presentato come una soluzione digitale avanzata per il risparmio e la gestione dei piccoli guadagni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trentino, truffa dell’app fantasma: rubati 200.000 euro a una donna

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