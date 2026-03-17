Roma in arrivo 40 nuovi pini su via Cristoforo Colombo

A Roma, lungo via Cristoforo Colombo, sono partiti oggi i lavori per piantare 40 pini di tipo Pinus pinea, come parte di un intervento di riqualificazione dell’ambiente urbano. L’operazione coinvolge la messa a dimora di nuovi alberi lungo la strada, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto e la qualità dello spazio pubblico. I lavori sono iniziati questa mattina e sono in corso secondo il programma stabilito.

Roma, 17 marzo 2026 – Sono iniziati oggi gli interventi di riqualificazione arborea di via Cristoforo Colombo dove è prevista la messa a dimora di 40 esemplari di pinus pinea. I lavori si concentrano nel tratto della strada che ricade nel territorio del Municipio VIII, dove verranno occupate formelle attualmente vuote con nuovi pini, che si aggiungeranno agli oltre 200 che incorniciano la via. “Gli interventi consentiranno di rafforzare il filare arboreo, con benefici sulla qualità dell’aria e sul contrasto alle isole di calore, e connetteranno questo corridoio verde alle altre vie del Municipio dove sono in corso i lavori di riqualificazione arborea. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Incidente stradale, a Roma scontro auto-scooter in via Cristoforo Colombo: morto un 61enneLa Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta nella notte in via Cristoforo Colombo, altezza Largo Angelo Fochetti, per un grave incidente... Incidente su via Cristoforo Colombo: auto contro guardrail, feriti 4 ragazziHa perso il controllo dell'auto che stava guidando e si è schiantato contro il guardrail. Tutto quello che riguarda Cristoforo Colombo Temi più discussi: Installate in 5 regioni 3.740 ricariche Enel col bando PNRR; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-03-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-03-2026 ore 18 | 40. Al via lavori per la messa a dimora di 40 pini su via Cristoforo Colombo(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Sono iniziati oggi gli interventi di riqualificazione arborea di via Cristoforo Colombo dove è prevista la messa a dimora di 40 esemplari di pinus pinea. I lavori si concentran ... msn.com Roma, in arrivo i semafori smart che bloccano chi corre: prima sperimentazione sulla Cristoforo ColomboSemafori ‘smart’ per allontanare il rischio di incidenti e garantire maggiore sicurezza sulle strade di Roma. Si prevede che la prima arteria interessata dalla sperimentazione sarà la Cristoforo ... affaritaliani.it Militanti da tutta Europa riuniti all'Hotel Cristoforo Colombo per l'evento dell'"alleanza per la pace e la libertà" con Roberto Fiore - facebook.com facebook