Nella prima mattinata di oggi, alle 5, una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 si è verificata in mare tra Bacoli e Pozzuoli, con una profondità di 3 chilometri. L’evento sismico è stato chiaramente percepito in tutte le zone di Napoli, causando anche la chiusura delle scuole a Bacoli. Non sono stati segnalati danni rilevanti o feriti, ma la terra ha tremato in modo netto poco prima dell’alba.

Una violenta scossa di terremoto, di magnitudo 4.4 e una profondità di 3 chilometri (in mare tra la costa di Bacoli e Pozzuoli), è stata distintamente avvertita in tutti i quartieri di Napoli poco dopo l’alba, alle 5.51. E in molti comuni dell’area flegrea. Pochi minuti dopo, alle 5.53, una seconda scossa di magnitudo 1.2, poi alle 5.57 un’altra di 2.1. È in corso uno sciame sismico. Al momento, fortunatamente, non sarebbero stati segnalati danni rilevanti, né feriti. Terremoto di magnitudo 4.4 ai Campi Flegrei, paura a Napoli. Si tratta di una delle scosse più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell’area. Per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La terra trema a Napoli poco prima dell’alba: scossa di magnitudo 4.4. Chiuse le scuole a Bacoli

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