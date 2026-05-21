La Terra dei Fuochi aspetta Papa Leone con la stessa rabbia di vent'anni fa | bonifiche mai arrivate gli sversamenti continuano
Il prossimo 23 maggio, il Papa visiterà Acerra, nel cuore della Terra dei Fuochi, dove da oltre vent'anni si combatte contro l'inquinamento e gli sversamenti illegali. Nonostante i impegni ufficiali, le bonifiche promesse non sono state completate e i rifiuti continuano a essere sversati nella zona. Durante l'incontro, il Pontefice incontrerà le madri che da anni si battono per la tutela della loro terra e della salute delle comunità locali. Il piano di bonifica presentato dall’Italia all’Europa riguarda meno di un terzo dei siti contaminati.
Il 23 maggio il Pontefice sarà ad Acerra, dove incontrerà le mamme che lottano da vent'anni: il piano di bonifica presentato dall'Italia all'Europa prevede interventi su meno di un terzo dei siti inquinati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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