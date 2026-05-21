La Ternana è fallita una città ‘divisa’ saluta la sua creatura sportiva

La società calcistica della città ha ufficialmente dichiarato fallimento, lasciando senza squadra molti tifosi e appassionati locali. La notizia ha suscitato reazioni diverse tra la comunità, con alcuni che hanno espresso dispiacere e altri che si sono divisi tra chi sperava in una soluzione diversa. La squadra, fondata nel 1925, si trova ora in una fase di incertezza, mentre la città si prepara ad affrontare le conseguenze di questa difficile situazione.

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