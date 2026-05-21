La Ternana è fallita una città ‘divisa’ saluta la sua creatura sportiva
La società calcistica della città ha ufficialmente dichiarato fallimento, lasciando senza squadra molti tifosi e appassionati locali. La notizia ha suscitato reazioni diverse tra la comunità, con alcuni che hanno espresso dispiacere e altri che si sono divisi tra chi sperava in una soluzione diversa. La squadra, fondata nel 1925, si trova ora in una fase di incertezza, mentre la città si prepara ad affrontare le conseguenze di questa difficile situazione.
La Ternana calcio 1925 è fallita. Un colpo al cuore per i tifosi, gli appassionati e gli sportivi che seguono le vicende calcistiche della squadra rossoverde. Un epilogo scontato che ha comportato la mancata presentazione di offerte anche dopo l’apertura del secondo bando, nonostante i rumor. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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