L' Orvietana è un patrimonio della città la sua scomparsa per far nascere la nuova Ternana sarebbe una ferita aperta

La vicenda legata alla cessione del titolo sportivo dell'Orvietana sta attirando l'attenzione sia nel capoluogo di provincia che nella città della Rupe. La decisione di cedere il patrimonio calcistico dell'Orvietana, per consentire alla Ternana di ripartire dalla Serie D, sta suscitando reazioni tra tifosi e cittadini. La questione riguarda direttamente il futuro delle due squadre e il legame con le rispettive comunità locali. Al momento, non ci sono ancora dettagli definitivi sulle modalità della cessione.

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