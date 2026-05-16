L' Orvietana è un patrimonio della città la sua scomparsa per far nascere la nuova Ternana sarebbe una ferita aperta
La vicenda legata alla cessione del titolo sportivo dell'Orvietana sta attirando l'attenzione sia nel capoluogo di provincia che nella città della Rupe. La decisione di cedere il patrimonio calcistico dell'Orvietana, per consentire alla Ternana di ripartire dalla Serie D, sta suscitando reazioni tra tifosi e cittadini. La questione riguarda direttamente il futuro delle due squadre e il legame con le rispettive comunità locali. Al momento, non ci sono ancora dettagli definitivi sulle modalità della cessione.
La questione della cessione del titolo sportivo dell'Orvietana per favorire la ripartenza dalla Serie D della Ternana sta tenendo banco sia nel capoluogo di provincia, che nella “città della Rupe”. Non mancano le perplessità nel mondo rossoverde, ma questa eventualità avrebbe serie conseguenze. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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