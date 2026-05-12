La Ternana è fallita ripartirà dai Dilettanti | ci sarà una riammissione in Serie C

La squadra di calcio di Ternana ha dichiarato fallimento e dovrà ripartire dai campionati dilettantistici. È stata annullata all’ultimo momento la proposta di una cordata che voleva acquisire il club, a causa di problemi finanziari legati ai debiti e alla possibilità di sanzioni penali. La squadra potrebbe ottenere una riammissione in Serie C, ma la decisione definitiva non è ancora stata comunicata.

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