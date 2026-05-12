La Ternana è fallita ripartirà dai Dilettanti | ci sarà una riammissione in Serie C
La squadra di calcio di Ternana ha dichiarato fallimento e dovrà ripartire dai campionati dilettantistici. È stata annullata all’ultimo momento la proposta di una cordata che voleva acquisire il club, a causa di problemi finanziari legati ai debiti e alla possibilità di sanzioni penali. La squadra potrebbe ottenere una riammissione in Serie C, ma la decisione definitiva non è ancora stata comunicata.
Salta all’ultimo momento la cordata pronta a rilevare la Ternana: decisivi debiti e rischio penalizzazione. Dopo 30 stagioni tra i professionisti, il club umbro ripartirà dai campionati dilettantistici proprio nell’anno del centenario.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Asta deserta: niente salvataggio per la Ternana. Terzo fallimento, ripartirà dai Dilettanti
Fallita la Ternana, per Foggia si riaprono le porte della Serie CDopo il fallimento della Ternana (che ripartirà dall’Eccellenza), per il Foggia Calcio si riaprono le porte della Serie C.
Argomenti più discussi: Fallimento Ternana: verso la nascita di una triade per tentare il salvataggio, ma sarà Fabio Splendori a presentare l'offerta; Aperte le procedure di accreditamento media per la sfida di Fontanafredda dell’8 giugno contro l’Albania; Ternana, l'advisor dell'investitore che si e ritirato: L'asta andrà deserta, colpa di Rizzo e procuratori; Dieci anni dopo, che fine hanno fatto le squadre della Serie B 2016-17? La metà sono fallite.
La #Ternana è fallita: ecco le opzione per la ripartenza x.com
Serie C, la #Ternana è fallita. Ecco da dove ripartirà facebook
Complimenti alla Ternana Women per la salvezza storica! ? reddit
La Ternana è fallita, ripartirà dai Dilettanti: ci sarà una riammissione in Serie CSi chiude nel peggiore dei modi la crisi della Ternana. Alla scadenza fissata per le ore 12 del 12 maggio 2026 non è stata presentata alcuna offerta vincolante nell’ambito della procedura fallimentare ... fanpage.it