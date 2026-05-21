La tassa del poi ci penso | così gli italiani hanno sprecato 1,3 mld di euro in bollette e assicurazioni

Negli ultimi anni, gli italiani hanno speso circa 1,3 miliardi di euro in bollette e assicurazioni, spesso senza una pianificazione precisa. A partire dal 1° dicembre 2026, sarà possibile cambiare fornitore di luce e gas in sole 24 ore, una novità che mira a semplificare i passaggi e stimolare la concorrenza. Tuttavia, questa modifica potrebbe non essere sufficiente a superare l’abitudine diffusa di rinviare le decisioni, nota come “tassa del poi ci penso”.

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