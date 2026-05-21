La tassa del poi ci penso | così gli italiani hanno sprecato 1,3 mld di euro in bollette e assicurazioni

Da today.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, gli italiani hanno speso circa 1,3 miliardi di euro in bollette e assicurazioni, spesso senza una pianificazione precisa. A partire dal 1° dicembre 2026, sarà possibile cambiare fornitore di luce e gas in sole 24 ore, una novità che mira a semplificare i passaggi e stimolare la concorrenza. Tuttavia, questa modifica potrebbe non essere sufficiente a superare l’abitudine diffusa di rinviare le decisioni, nota come “tassa del poi ci penso”.

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Dal 1° dicembre 2026 basteranno appena 24 ore per cambiare operatore di luce e gas, ma la novità rischia di scontrarsi con la proverbiale indecisione degli italiani. I dati della ricerca commissionata da Facile.it a mUp Research parlano chiaro: dal momento in cui maturiamo l'idea di cambiare. 🔗 Leggi su Today.it

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