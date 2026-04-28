Regione Lazio al via la nuova edizione dei buoni servizio per la non autosufficienza

È iniziata la nuova edizione dei buoni servizio per la non autosufficienza nella Regione Lazio. La misura regionale è destinata a supportare le famiglie che si occupano di assistenza a persone con disabilità o bisogni speciali. L'Atlante, un rapporto di riferimento, segnala questa iniziativa come un intervento volto a facilitare l'accesso ai servizi necessari. La misura è rivolta ai nuclei familiari che presentano determinati requisiti e beneficiari specifici.

La Regione Lazio ha dato il via alla nuova edizione 2026 dei buoni servizio per la non autosufficienza, una misura di particolare rilievo per le famiglie che ogni giorno affrontano il carico di cura legato all’assistenza di persone fragili e non autosufficienti. Si tratta di un intervento importante, che Fidaldo segnala all’interno del proprio Atlante delle misure territoriali, perché rappresenta un sostegno concreto anche per le famiglie datrici di lavoro domestico che si avvalgono, in modo regolare, del contributo di assistenti familiari e badanti. Per Andrea Zini, Presidente di Fidaldo: “Le nostre famiglie hanno necessità di sostegni, tutte le famiglie che hanno persone non autosufficienti ne hanno necessità.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Regione Lazio, al via la nuova edizione dei buoni servizio per la non autosufficienza Notizie correlate Rifiuti, la Regione approva il nuovo Piano: Lazio verso l’autosufficienza entro il 2031Roma, 22 aprile 2026 – Avviare il Lazio, per la prima volta, alla chiusura del ciclo regionale dei rifiuti, prevedendo la completa autosufficienza... Leggi anche: Sociale: M5s Lazio, buoni servizio per non autosufficienti, stop ad anticipi per le famiglie Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Regione Lazio, ok al Piano Rifiuti: sì ai due termovalorizzatori e una discarica in ogni provincia; Regione Lazio, 270 milioni per le imprese: al via il nuovo sistema integrato di finanza agevolata; Al via Regione Lazio in comune; Regione Lazio, approvato il Piano annuale 2026 per la valorizzazione culturale. Italia-Usa: al via missione Regione Lazio in California. Rocca: Dialogo per innovazione e ricercaLa Regione in California per cercare nuove partnership per le imprese del Lazio nel settore dell'alta tecnologia e dell'innovazione. A ... iltempo.it Dalla mostra sugli Etrusci alle startup, Regione Lazio in missione in CaliforniaPrende il via ufficialmente la missione istituzionale della Regione Lazio in California. A guidare la delegazione il presidente Francesco Rocca, accompagnato dal vicepresidente e assessore allo Svilup ... ansa.it La Regione Lazio promuove un’importante occasione dedicata all’imprenditoria femminile: il bando “Donne e Impresa 2026”, pensato per sostenere la nascita e lo sviluppo di attività guidate da donne. A chi è rivolto A imprese femminili già attive o a nuove - facebook.com facebook