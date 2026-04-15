Nidi gratuiti per le fasce più fragili e copertura al 42% Bellini | Nuovi criteri che leggono la società di oggi

A Rimini, le famiglie delle fasce più fragili possono usufruire di nidi gratuiti, mentre la copertura dei servizi si attesta al 42%. Questa strategia si inserisce in un quadro nazionale dove l’accesso ai servizi per la prima infanzia è limitato, con un tasso di partecipazione del 35,5%, uno dei più bassi in Europa. La città ha adottato nuovi criteri che rispecchiano le mutate condizioni sociali e demografiche.

In un’Italia che fatica a garantire l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia - con un tasso di partecipazione ai nidi del 35,5%, tra i più bassi d’Europa - Rimini si colloca tra le città che hanno invertito la tendenza. Con la chiusura delle iscrizioni per l’anno educativo 20262027.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Asili nido, i criteri per entrare non rispecchiano più le esigenze delle famiglie di oggi: la letteraGentile Redazione, scrivo per portare all’attenzione un tema che riguarda molte famiglie del territorio: i criteri di assegnazione dei punteggi per... Leggi anche: La Fabbrica dei segni e la solidarietà. Da 42 anni accanto ai più fragili: "Aiutiamo i carcerati a reinserirsi" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Prima iscrizione solo online ai servizi educativi 0/3 anni dall'8 al 17 aprile; Servizi per l’infanzia: se sono gratis meglio preoccuparsi; Asili nido aperti anche a luglio, iscrizioni online dal 7 aprile: come fare domanda per l'anno scolastico 2026-2027; Nidi Gratis, aperto l’avviso pubblico per le manifestazioni di interesse. A Rimini nidi gratuiti per le fasce più fragili. Bellini: Istruzione garantita a tuttiNel 2018 la copertura dei nidi era ferma al 27,66%, ben al di sotto della soglia europea del 33%. Nel 2021 ci siamo trovati davanti a un bivio: ridurre le ... chiamamicitta.it Nidi Gratis, aperto l’avviso pubblico per le manifestazioni di interesseLo sconto sarà applicato sulle tariffe e sulle rette per l’importo che supera la quota rimborsabile fino ad un massimo di 800 euro ... luccaindiretta.it NIDI D'INFANZIA A PISA, DEFINITA L'OFFERTA EDUCATIVA 2026/2027: A DISPOSIZIONE 500 POSTI (CHE PRESTO DIVENTERANNO OLTRE 550) Il Comune di Pisa ha approvato in Giunta la delibera che definisce l'offerta educativa dei nidi d'infanzia per l' - facebook.com facebook