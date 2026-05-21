La Stranieri che eccelle Un nuovo bollino europeo

Durante gli “Spring Days on AI for Language Learning, Teaching and Assessment” presso Palazzo Gallega, è stata annunciata una nuova certificazione europea per la scuola di lingue specializzata nella certificazione linguistica. Questa conferma si aggiunge a una lunga serie di riconoscimenti ottenuti nel settore, confermando l’impegno pluridecennale nel campo. L’evento è stato coordinato da una esperta del settore e ha visto la partecipazione di rappresentanti di varie istituzioni coinvolte nelle attività di apprendimento e valutazione delle lingue.

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