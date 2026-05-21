La Stranieri che eccelle Un nuovo bollino europeo
Durante gli “Spring Days on AI for Language Learning, Teaching and Assessment” presso Palazzo Gallega, è stata annunciata una nuova certificazione europea per la scuola di lingue specializzata nella certificazione linguistica. Questa conferma si aggiunge a una lunga serie di riconoscimenti ottenuti nel settore, confermando l’impegno pluridecennale nel campo. L’evento è stato coordinato da una esperta del settore e ha visto la partecipazione di rappresentanti di varie istituzioni coinvolte nelle attività di apprendimento e valutazione delle lingue.
Una prestigiosa riconferma dell’impegno pluridecennale della Stranieri nell’attività di certificazione linguistica è giunta a Palazzo Gallega, nell’ambito dei lavori degli “Spring Days on AI for Language Learning, Teaching and Assessment“, coordinati da Letizia Cinganotto. Il rettore Valerio De Cesaris, infatti, ha ricevuto nei giorni scorsi Nick Saville, presidente dell’ Association of Language Testers in Europe (Alte), la prima e più prestigiosa organizzazione scientifica impegnata nel testing linguistico, che raggruppa organismi accademici e scientifici come la Cambridge University, l’Alliance Francaise, il Goete Institut, l’Instituto Cervantes, ecc, e di cui l’ Università per Stranieri di Perugia è l’unico organismo italiano ad essere membro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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