L' Università per Stranieri ottiene il bollino di qualità sui test di conoscenza della lingua italiana
L'Università per Stranieri di Perugia ha ricevuto il riconoscimento internazionale del Q-mark, un bollino di qualità che attesta la conformità dei test di lingua italiana agli standard più elevati a livello globale. Questo certificato viene assegnato a istituzioni che rispettano precise norme sulla validità e affidabilità delle prove linguistiche. La consegna del bollino rappresenta un riconoscimento ufficiale della qualità dei test somministrati dall’ateneo, che ora si colloca tra le istituzioni riconosciute a livello internazionale in questo settore.
Un importante riconoscimento internazionale per l'Università per Stranieri di Perugia che ha ottenuto il Q-mark, bollino di qualità che certifica la conformità dei test linguistici agli standard internazionali più rigorosi.Il bollino è rilasciato dall'Association of Language Tester in Europe. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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