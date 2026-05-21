La strage di Pizzolungo l'attentato diretto al giudice Carlo Palermo che uccise Barbara Rizzo e i suoi figli

Il 2 aprile 1985, sulla strada tra Pizzolungo e Trapani, un’autobomba esplose nel tentativo di eliminare un magistrato. L’attentato fu diretto contro il giudice coinvolto nelle indagini sulla criminalità organizzata e provocò la morte di una donna e dei suoi figli. L’azione fu compiuta da Cosa nostra, che voleva colpire direttamente figure giudiziarie impegnate nella lotta alla criminalità. L’evento rimane tra le vicende più sanguinose legate alla lotta contro la mafia in Italia.

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Il 2 aprile 1985 Cosa nostra tentò di uccidere il magistrato Carlo Palermo con un’autobomba sulla strada che collega Pizzolungo a Trapani. L'uomo rimase solo ferito, ma nell'attentato morirono la 30enne Barbara Rizzo e i figli gemelli di 7 anni, Salvatore e Giuseppe. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Un futuro Aprile Rai1, Ludovica Ciaschetti, Francesco Montanari, Peppino Mazzotta, Margherita Asta Sullo stesso argomento Pizzolungo, la strage di Barbara Rizzo: arriva il film sulla tragedia? Punti chiave Come ha fatto la figlia maggiore a sopravvivere all'esplosione? Chi era il criminale che gestiva il controllo del territorio? Perché... Uno spettacolo teatrale che racconta la strage di PizzolungoAlla Teatro Franco Parenti di Milano, giovedì 2 aprile 2026 alle 21, in Sala Grande, andrà in scena Sangue Nostro, uno spettacolo prodotto da Tangram... Un futuro aprile, su Rai1 la strage di Pizzolungo, la storia di sofferenza e rinascita di Carlo Palermo e Margherita Asta. Le dichiarazioni di Francesco Montanari e Ludovica Ciaschetti #Unfuturoaprile #MargheritaAsta #StragediPizzolungo #LudovicaCiaschetti # x.com La strage di Pizzolungo: su Rai 1 il dramma di Un futuro aprileProvincia di Trapani, 2 aprile 1985. Di primo mattino, sulla strada provinciale che collega la frazione di Pizzolungo alla città di Trapani, il giudice Carlo Palermo sta viaggiando con la scorta, in u ... iodonna.it Margherita Asta e il giudice Carlo Palermo, la storia vera dietro il film Un futuro aprileStasera 21 maggio su Rai Uno il film sulla bambina sopravvissuta alla Strage di Pizzolungo in cui sono morti la mamma e i due fratellini ... famigliacristiana.it