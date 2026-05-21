La strage di Pizzolungo l'attentato diretto al giudice Carlo Palermo che uccise Barbara Rizzo e i suoi figli

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2 aprile 1985, sulla strada tra Pizzolungo e Trapani, un’autobomba esplose nel tentativo di eliminare un magistrato. L’attentato fu diretto contro il giudice coinvolto nelle indagini sulla criminalità organizzata e provocò la morte di una donna e dei suoi figli. L’azione fu compiuta da Cosa nostra, che voleva colpire direttamente figure giudiziarie impegnate nella lotta alla criminalità. L’evento rimane tra le vicende più sanguinose legate alla lotta contro la mafia in Italia.

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Il 2 aprile 1985 Cosa nostra tentò di uccidere il magistrato Carlo Palermo con un’autobomba sulla strada che collega Pizzolungo a Trapani. L'uomo rimase solo ferito, ma nell'attentato morirono la 30enne Barbara Rizzo e i figli gemelli di 7 anni, Salvatore e Giuseppe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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