Tennis Monaco | Vacherot vola in semifinale contro Alcaraz Sinner contro Zverev per il primo posto

Al torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo si sono disputate le semifinali, con Vacherot che si è qualificato per la finale contro Alcaraz. Nello stesso turno, Sinner ha sfidato Zverev, con l’obiettivo di conquistare il primo posto nel torneo e migliorare la posizione in classifica ATP. Le partite hanno determinato le semifinali e il quadro finale del torneo, che prosegue con le sfide decisive.

Il tabellone dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo prosegue con le semifinali. Gli incroci saranno determinanti sia per l’assegnazione del prestigioso trofeo sia per la vetta assoluta della classifica ATP. Il monegasco Valentin Vacherot ha firmato l’impresa di giornata estromettendo dal torneo l’australiano Alex de Minaur, quinta forza del seeding. Il tennista di casa si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, maturato in due ore e venticinque minuti di gioco. Un match caratterizzato da continui colpi di scena, in cui la maggiore lucidità di Vacherot nei punti cruciali ha fatto la differenza. Le statistiche confermano un maggiore cinismo del padrone di casa nella gestione delle palle break rispetto all’avversario oceanico. 🔗 Leggi su Sportface.it

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