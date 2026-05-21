La storia di Biagio Cavanna il mago-massaggiatore cieco di Fausto Coppi
Biagio Cavanna, nato senza la vista nel 1936, ha avuto una carriera che ha attraversato due sport diversi, dal pugilato al ciclismo. Nonostante la cecità, ha sviluppato un metodo di analisi del corpo umano che ha attirato l’attenzione di medici sportivi dell’epoca. La sua esperienza si lega anche a Fausto Coppi, con cui avrebbe collaborato come massaggiatore. La sua storia si intreccia con il mondo dello sport e delle terapie manuali, dimostrando come la mancanza della vista non abbia impedito di eccellere.
Biagio Cavanna non vedeva. Ma vedeva tutto. Pugile prima, ciclista poi, cieco dal 1936, aveva trasformato la propria cecità in uno strumento di lettura del corpo umano che nessun medico sportivo dell’epoca sapeva eguagliare. “Le mie mani vedono meglio di qualsiasi occhio umano”, diceva mentre le metteva addosso a Fausto Coppi. È una storia alla Garcia Marquez, quella che racconta L’Équipe in occasione del passaggio del Giro d’Italia da Novi Ligure. Il mago di muscoli. Cavanna, soprannominato “il mago dei muscoli”, costruì attorno a Fausto Coppi un sistema di preparazione fisica che per gli anni Quaranta era semplicemente fuori dal tempo. Dieta controllata, carichi di lavoro codificati in grafici settimanali, bagni tiepidi con aceto, cinquemila chilometri invernali su bici a scatto fisso, poi al seguito di una moto, poi sulle salite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Sullo stesso argomento
Gino Paoli e il legame con lo sport: la boxe, la passione per il Genoa e il mito di Fausto CoppiDalla boxe giovanile all'amore per Fausto Coppi, fino alla fede incrollabile per il suo Genoa: il legame di Gino Paoli con lo sport non era inteso...
Gino Paoli e lo sport: la passione per Fausto Coppi (cui dedicò una canzone) e il tifo per il GenoaGino Paoli ha rappresentato un pezzo di storia della musica italiana e ci lascia una moltitudine di successi che hanno segnato il panorama musicale...
Buongiorno con questa prospettiva inedita della Citroniera Scatto di Bellacicco Biagio Raffaele facebook
Ciclismo, a Novi una targa nella casa di via Castello per Biagio Cavanna(ANSA) - NOVI LIGURE, 16 MAG - In attesa dell'arrivo della 12esima tappa del Giro d'Italia, il 21 maggio, il Comune di Novi Ligure (Alessandria) celebra i suoi sportivi più illustri. Al civico 4 di vi ... msn.com
L'ORA DEL PASTO. NOVI LIGURE, BIAGIO CAVANNA E L'UNIVERSITÀ DEL CICLISMO. GALLERYNovi Ligure, via Castello, civico 4. Una casetta bassa, il pianterreno, il primo piano. Dentro, un cortiletto. Sembra strano, adesso, immaginare che, allora, era l’università del ciclismo. Quanto di p ... tuttobiciweb.it