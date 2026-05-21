La storia di Biagio Cavanna il mago-massaggiatore cieco di Fausto Coppi

Biagio Cavanna, nato senza la vista nel 1936, ha avuto una carriera che ha attraversato due sport diversi, dal pugilato al ciclismo. Nonostante la cecità, ha sviluppato un metodo di analisi del corpo umano che ha attirato l’attenzione di medici sportivi dell’epoca. La sua esperienza si lega anche a Fausto Coppi, con cui avrebbe collaborato come massaggiatore. La sua storia si intreccia con il mondo dello sport e delle terapie manuali, dimostrando come la mancanza della vista non abbia impedito di eccellere.

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