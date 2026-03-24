Gino Paoli, noto cantante e songwriter italiano, ha avuto una forte passione per lo sport e in particolare per il ciclismo e il calcio. Ha dedicato una canzone a Fausto Coppi, celebre ciclista, e nel corso degli anni ha mostrato il suo tifo per il Genoa, squadra di calcio della sua città natale. La sua vita privata e artistica si intrecciano con queste passioni sportive.

Gino Paoli ha rappresentato un pezzo di storia della musica italiana e ci lascia una moltitudine di successi che hanno segnato il panorama musicale italiano e non solo. Uno degli ultimi padri della musica italiana, spesso divisivo ma comunque iconico. La sua vita è stata caratterizzata non solo dalla musica, ma anche dalla passione per lo sport. Non ha mai nascosto l'ammirazione per il campione di ciclismo Fausto Coppi, tanto da avergli dedicato anche una canzone dal titolo "Coppi". Il brano si trova nell’album “L’ufficio delle cose perdute”, uscito nel 1988. Il tifo per il Genoa Non solo ciclismo, il cantautore di Monfalcone era anche un grande tifoso del Genoa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gino Paoli e lo sport: la passione per Fausto Coppi (cui dedicò una canzone) e il tifo per il Genoa

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