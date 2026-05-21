La storia delle dinastie Visconti e Platis continua la rassegna il Maggio dei Libri alla Ricci Oddi

Da ilpiacenza.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 22 maggio alle ore 17, nel salone monumentale, Ferruccio Lusardi presenterà il libro “Il sigillo dei Platis nell’origine dei Visconti”. L'autore sarà in dialogo con Gian Paolo Bulla, già direttore dell’Archivio di Stato di Piacenza.Il libro presenta un’inedita versione delle origini dei. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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