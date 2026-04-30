La rassegna Pagine erranti anima il Maggio dei Libri | il programma di eventi
BRINDISI - Il profumo della carta stampata si mescola all'aria di primavera nel cuore di Brindisi, dove prende forma una delle manifestazioni culturali più attese. Nell'ambito della campagna nazionale "Il Maggio dei Libri", promossa dal Centro per il libro e la lettura e dal ministero della.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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