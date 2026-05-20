Alla Ricci Oddi l' ottantesimo anniversario del voto alle donne diventa una rassegna di danza arte e musica

Dal 5 al 7 giugno 2026, presso la Ricci Oddi, si terrà una serie di eventi dedicati all’ottantesimo anniversario del primo voto alle donne in Italia, che risale al 2 giugno 1946. La manifestazione, intitolata Trasfigurazioni - ritratti femminili in movimento, include performance di danza, esposizioni artistiche e interventi musicali. La cerimonia di apertura è prevista per il 2 giugno, e l’intera rassegna è curata dall’associazione dAS_de Arte Saltandi, con la direzione artistica di Riccardo Buscarini.

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Dal 5 al 7 giugno 2026, con cerimonia di inaugurazione il 2 giugno, dASde Arte Saltandi celebra l'ottantesimo anniversario del voto femminile in Italia (2 giugno 1946) con Trasfigurazioni - ritratti femminili in movimento, progetto con la direzione artistica di Riccardo Buscarini che propone un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Tale of Two Cities | Complete Edition 2/2 | Book 3 & Review | For Sleep Sullo stesso argomento “Trasfigurazioni”: danza e arte alla Ricci Oddi per gli 80 anni del voto alle donneDal 5 al 7 giugno 2026, con cerimonia di inaugurazione il 2 giugno, dASde Arte Saltandi celebra l’ottantesimo anniversario del voto femminile in... Pasqua all'insegna dell'Arte alla Galleria Ricci OddiLa Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi (via San Siro 13, Piacenza) sarà aperta in occasione delle prossime festività pasquali domenica 5 aprile e... Alla fine dell’Ottocento: arte e nuove visioni alla Ricci OddiGiunge alla sua ultima data il ciclo Attraverso l’Ottocento, la serie di incontri condotti da Lucia Pini, che termina giovedì 21 maggio alle ore 17,30. L’appuntamento conclusivo dal titolo Alla chius ... ilpiacenza.it Trasfigurazioni: danza e arte alla Ricci Oddi per gli 80 anni del voto alle donneDal 5 al 7 giugno 2026, con cerimonia di inaugurazione il 2 giugno, dAS_de Arte Saltandi celebra l’ottantesimo anniversario del voto femminile in Italia (2 giugno 1946) con Trasfigurazioni - ritratti ... ilpiacenza.it