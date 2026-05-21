La storia dei tre informatici accusati di aver bucato anche il pc del procuratore di Torino Bombardieri

Tre informatici sono stati accusati di aver violato diversi computer, tra cui anche quello di un magistrato a Torino. La vicenda riguarda un software, sostenuto dal ministro della Giustizia, che consente agli amministratori di accedere ai dispositivi degli utenti. Dopo le prime polemiche, il ministro ha deciso di rimuoverlo, ma la situazione ha continuato a creare tensioni e preoccupazioni all’interno del settore giudiziario. La questione ha attirato l’attenzione anche sui rischi legati alla gestione degli accessi digitali.

Il software che permette agli amministratori di entrare nei pc dei singoli magistrati e che il ministro della Giustizia Carlo Nordio aveva difeso a spada tratta, salvo scegliere di disinstallarlo, continua a generare problemi. Questa mattina, 21 maggio, la procura di Milano ha fatto sapere che sono stati perquisiti tre tecnici di una società appaltante, incaricata di gestire e manutenere i computer dei magistrati del distretto di Torino. Uno di loro aveva parlato, a volto coperto, alla trasmissione Report di Sigfrido Ranucci raccontando come il software Ecm sia effettivamente capace di entrare nei computer dei magistrati per gestire da remoto praticamente tutte le funzionalità incluso l’accesso al desktop e agli atti salvati o in lavorazione. 🔗 Leggi su Open.online

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