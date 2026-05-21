La spiaggia nera di Vulcano rischia di scomparire comitato di cittadini in allarme
Una delle spiagge di sabbia nera più note dell'arcipelago delle Eolie, riconosciuta come patrimonio Unesco, è in pericolo di scomparsa. Il rischio deriva da interventi che potrebbero alterare l’area e modificare l’aspetto naturale del luogo. Un comitato di cittadini ha espresso preoccupazione, chiedendo di tutelare l’ambiente e di evitare interventi che possano compromettere la spiaggia. La questione è al centro di un dibattito locale, con l’obiettivo di preservare il sito.
La spiaggia di sabbia nera di Vulcano, tra le più famose dell'arcipelago delle Eolie e patrimonio Unesco, rischia di scomparire. In un anno il mare si sarebbe alzato di 15 centimetri, cancellando in alcuni punti fino a 4 metri di spiaggia, come sostiene il comitato Amici delle sabbie nere che ha. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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