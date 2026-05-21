La spiaggia nera di Vulcano rischia di scomparire comitato di cittadini in allarme

Una delle spiagge di sabbia nera più note dell'arcipelago delle Eolie, riconosciuta come patrimonio Unesco, è in pericolo di scomparsa. Il rischio deriva da interventi che potrebbero alterare l’area e modificare l’aspetto naturale del luogo. Un comitato di cittadini ha espresso preoccupazione, chiedendo di tutelare l’ambiente e di evitare interventi che possano compromettere la spiaggia. La questione è al centro di un dibattito locale, con l’obiettivo di preservare il sito.

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