L’Unione rischia di scomparire | Mancano forze e nuovi dirigenti

L’associazione L’Unione di Bardalone Aps si trova in una posizione critica, nonostante abbia un bilancio stabile e conti in regola. La minaccia di scomparsa deriva dalla mancanza di forze e di nuovi dirigenti disponibili a guidarla. La situazione solleva preoccupazioni sulla continuità dell’organizzazione e sulla sua capacità di mantenere le attività e il ruolo che ha svolto nel tempo.

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Rischia di scomparire l’associazione L’Unione di Bardalone Aps, nonostante il bilancio sia solido e i conti perfettamente in ordine. È quanto emerso dall’assemblea che si è svolta nei giorni scorsi per l’approvazione del bilancio 2025. Il motivo è la mancanza di ricambio del gruppo dirigente e l’assenza di forze nuove che si mettano alla guida dello storico sodalizio. Nessun allarmismo, almeno per ora, ma se non si trovano gli avvicendamenti entro l’anno in corso, il Circolo rischia la messa in liquidazione. Ma andiamo per gradi, nella sua relazione, il presidente, Valdemaro Simonini, ha evidenziato che: l’Associazione L’Unione di Bardalone Aps, con sede a Bardalone nel Comune di San Marcello Piteglio, si conferma anche nel 2025 come punto di riferimento per la promozione sociale e culturale della comunità locale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Unione rischia di scomparire: "Mancano forze e nuovi dirigenti" Ultraterrestri e Guerra Temporale: stanno già cambiando la nostra realtà Notizie correlate Pittioni: “L'unità cinofila rischia di scomparire, errore grave di De Toni”“Voglio innanzitutto esprimere un sincero ringraziamento a Galant, cane antidroga che ha servito con fedeltà, professionalità e onore il Nucleo... Eremo – Convento di Santa Maria Odigitria di Pescorosso: un luogo che rischia di scomparire per sempreEREMO - CONVENTO DI SANTA MARIA ODIGITRIA DI PESCOROSSO: UN LUOGO CHE RISCHIA DI SCOMPARIRE PER SEMPRE. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L’Unione rischia di scomparire: Mancano forze e nuovi dirigenti; L’Occidente avanza: dalla Comunità politica europea riunita in Armenia parte una sfida a Putin; L’Unione Europea non sa quanto carburante le resta; Aerei, la Ue: Scorte di carburante in calo, prepararsi alle conseguenze. Todde al Governo: Ricordatevi che siamo un’isola. La Bosnia mai riconciliata rischia di perdere il treno per l’Unione EuropeaNel Paese diviso, Dodik minaccia la secessione della Repubblica Srpska: e spunta un contratto stipulato negli Usa per fare lobbying in favore dell'indipendenza ... avvenire.it L'Unione bancaria rischia il flopTra gli Stati membri sembra svanita la fiducia reciproca: alcuni Paesi temono che i partner non siano disposti a ridurre i rischi interni ai propri settori creditizi. E il progetto europeo si avvicina ... milanofinanza.it L'Unione Europea rischia di rovinare i piani di molte aziende videoludiche Grandi novità in arrivo da giugno. La classificazione europea dei videogiochi (PEGI) si evolve: non basterà più controllare se c'è violenza o linguaggio volgare. Il sistema inizierà a valut facebook