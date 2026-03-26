Un comitato civico di Chieti ha segnalato una situazione sanitaria critica, evidenziando il rischio di perdere i reparti di Medicina e il Dea. L'associazione ha evidenziato preoccupazioni riguardo al futuro dell’assistenza e della formazione universitaria nella città, sottolineando che nei prossimi mesi potrebbero verificarsi conseguenze concrete legate a questa situazione.

Nel mirino anche la carenza di posti letto e la mancata azienda ospedaliero-universitaria: chiesto un confronto urgente con Regione e Comune «Una situazione sanitaria allarmante». Così il comitato civico “Salute pubblica” di Chieti lancia l’allarme sul futuro dell’assistenza e della formazione universitaria in città, denunciando rischi concreti che potrebbero materializzarsi nei prossimi mesi. Secondo il comitato, tra le criticità più gravi c’è la possibile chiusura della scuola di medicina e chirurgia entro il 2026, anno in cui è prevista la verifica dei criteri di accreditamento da parte della commissione Anvur del ministero dell’Università e della ricerca. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Sanità, l’allarme del comitato: "Chieti rischia di perdere Medicina e il Dea"

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