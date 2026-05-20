Il Santarcangelo Festival si terrà dal 2 al 12 luglio nella città di Rimini. Tra le novità di questa edizione, uno spazio sarà dedicato a un’esperienza artistica presso l’hotel-ristorante Zaghini. In questa location, uno spettatore alla volta potrà entrare in una stanza abitata da un performer che si trova in uno stato di volontario abbandono. L’installazione mira a coinvolgere il pubblico in modo diretto e personale, inserendosi nel programma di quest’anno dedicato alla contemporaneità.

Sarà coinvolto anche lo storico hotel-ristorante Zaghini nella prossima edizione del festival di Santarcangelo (Rimini) annunciato quest’anno dal 2 al 12 luglio: qui uno spettatore alla volta potrà entrare in una camera abitata da un performer in stato di volontario abbandono. Perché il senso di ‘Stanza’, la creazione di Gaetano Palermo e Michele Petrosino, è quello di indagare sull’idea di vulnerabilità che ci accompagna. Ma il disagio attuale si manifesterà anche in ‘Clap & Slap’ (al Supercinema) dove due artisti dell’Est europeo verranno alle mani per denunciare la tensione sorta fra Lituania e Bielorussia dopo l’invasione russa dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Santarcangelo Festival. La contemporaneità entra nella ’Stanza’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Errore in ospedale: entra nella stanza sbagliata e tocca una sconosciuta? Cosa sapere Tyson Popplestone entra in una stanza d'ospedale sbagliata e accudisce una donna sconosciuta.

Fimaa Rimini nella stanza dei bottoni nazionale: tre nomine storiche. Salvati entra in Consiglio nazionaleUn nuovo traguardo di grande rilievo per Fimaa Rimini, che vede tre propri rappresentanti assumere incarichi a livello nazionale nella Federazione...

Deep Pressures. Al 56esimo Santarcangelo Festival protagoniste 35 compagnieIl Santarcangelo Festival è pronto per la 56esima edizione, che si svolgerà dal 3 al 12 luglio. A dirigere l’evento, che quest’anno ha come tema Deep Pressures per il quinto e ultimo anno sarà il dram ... newsrimini.it

Mutonia a rischio: Santarcangelo Festival difende la casa degli artisti dalla demolizioneÈ la casa, lo spazio, il luogo, il contesto, vissuto, attraversato, performato e raccontato da una comunità che, fin dagli anni ’80, ha dato impulso a sperimentazioni artistiche avanzate e radicali, ... exibart.com