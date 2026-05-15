Questa mattina è stato firmato l’atto ufficiale che ha reso operativa la rete di fognatura nera nella piana di Mattinata. Con questa firma, il sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue nella zona è stato pienamente attivato. La decisione coinvolge le autorità locali e interessa le abitazioni e le strutture presenti nell’area, che ora possono essere collegati alla nuova infrastruttura. La rete di fognatura è stata realizzata per migliorare la gestione dei reflui e garantire una migliore vivibilità del territorio.

È DEFINITIVAMENTE ENTRATA IN FUNZIONE LA RETE DI FOGNATURA NERA NELLA PIANA DI MATTINATA.✅️ Questa mattina il Sindaco ha firmato l’ordinanza di allacciamento alla Rete di fognatura nera nella Piana di Mattinata. Infatti a far data dal 14 maggio 2026, Acquedotto Pugliese Spa ha assunto in gestione la rete fognaria nella Piana del Comune di Mattinata confermando la messa in esercizio delle opere realizzate. Tutti i proprietari di immobili ad uso civile eo produttivo, ubicati in via del Mare (ex SP 53) e in Strada della Difesa e di ulteriori zone che sono servite dalla rete pubblica di fognatura nera della Piana in esercizio dovranno richiedere all'Acquedotto Pugliese S. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Entra in funzione la rete di fognatura nera nella piana di Mattinata

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