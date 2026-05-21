la speranza di cascia

A Cascia, i residenti si preparano a una possibile visita del papa Prevost in occasione della festa di Santa Rita. Alcuni fedeli, durante un viaggio a Roma, avrebbero invitato personalmente il papa a partecipare alla celebrazione prevista per domani. La notizia sta facendo il giro tra la comunità locale, che aspetta con aspettativa una presenza che potrebbe rendere ancora più speciale l’evento. La conferma ufficiale da parte dell’entourage del papa non è ancora arrivata.

CASCIA - La città spera in una visita a sorpresa di papa Prevost per la festa di Santa Rita. Alcuni fedeli in visita a Roma lo avrebbero invitato personalmente per la giornata di domani. Anche Santa Rita era un’agostiniana, una monaca dello stesso ordine di Papa Leone. La città di Cascia è molto legata a Prevost perché nel 2024 prima di diventare Papa ha presieduto al Pontificale per la festa di Santa Rita. Fu una visita che rientrava nell’ambito delle sue attività da priore generale dell’ordine di Sant’Agostino e in quell’occasione dimostrò il suo forte legame con la santa e con la comunità casciana e di Roccaporena. Intanto però a Cascia fervono i preparativi per la festa di domani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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La vera storia di Santa Rita da Cascia

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