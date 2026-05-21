Le recenti elezioni e i sondaggi indicano un orientamento politico in Spagna verso forze di destra. I risultati delle consultazioni hanno portato a un incremento del sostegno per partiti di questo schieramento, mentre i dati raccolti mostrano una tendenza stabile o in crescita in questa direzione. La situazione politica si sta evolvendo in modo consistente, e le forze di governo attuali si trovano a dover affrontare questa nuova configurazione. La dinamica si riflette in un cambiamento nel panorama elettorale, con ripercussioni sul dibattito pubblico.

Lo mostrano i risultati delle ultime elezioni e diversi sondaggi: è un problema per l'ultimo governo di sinistra d'Europa Domenica le elezioni regionali in Andalusia sono state vinte dal Partito Popolare (PP), di centrodestra. Il Partito Socialista (PSOE) che governa a livello nazionale è andato male, e non è la prima volta. Negli ultimi mesi si era votato anche in altre tre regioni: l’Estremadura, l’Aragona e Castiglia e León. In tutte i risultati sono stati simili. Da sette anni la Spagna è l’unico grande paese europeo ad avere un governo di sinistra. Il primo ministro Pedro Sánchez ha posizioni molto progressiste su diversi temi, come la parità di genere o le politiche ambientaliste. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Spagna si sta spostando a destra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incidente ferroviario in Spagna: la ricostruzione tecnica in 3D dello scontro tra i treni

Sullo stesso argomento

La guerra dell’Iran si sta spostando sul mareCon attacchi diretti contro le navi e i tentativi di minare lo stretto di Hormuz: è una mossa che può avere conseguenze enormi La guerra in Medio...

Spazio, IA e geopolitica. Dove si sta spostando il capitaleNella space economy gli investimenti si concentrano sempre di più su ciò che razzi, capsule e satelliti rendono possibile.

La Spagna si sta spostando a destraLo mostrano i risultati delle ultime elezioni e diversi sondaggi: è un problema per l'ultimo governo di sinistra d'Europa ... ilpost.it

Come l’immigrazione sta cambiando la SpagnaLe politiche più aperte hanno sostenuto la crescita economica, dominato il dibattito politico, complicato la crisi abitativa e in parte trasformato la società ... ilpost.it