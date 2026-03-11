La guerra dell’Iran si sta spostando sul mare

La guerra in Iran si sta estendendo al mare con attacchi diretti contro le navi e tentativi di bloccare lo stretto di Hormuz. Questi episodi coinvolgono diverse forze militari e si verificano in acque strategiche per il traffico marittimo globale. La situazione vede un aumento di tensioni tra le parti coinvolte, con azioni che mirano a influenzare le rotte commerciali e la sicurezza della regione.

Con attacchi diretti contro le navi e i tentativi di minare lo stretto di Hormuz: è una mossa che può avere conseguenze enormi La guerra in Medio Oriente – o un suo pezzo, quello che riguarda gli attacchi iraniani – è entrata in una nuova fase, quella marittima. Mercoledì sono state colpite diverse navi nello stretto di Hormuz, nel golfo Persico, da dove passa un quinto del petrolio mondiale, e c’è il forte sospetto che sia stato l’Iran. Da martedì l’Iran sta anche tentando anche di posizionare delle mine nello stretto, con l’obiettivo di bloccare del tutto il traffico marittimo. Le conseguenze sarebbero enormi per l’economia mondiale, e in... 🔗 Leggi su Ilpost.it

Guerra Iran-Israele, ecco come il conflitto si sta allargando: missili sul Golfo, raid su Teheran e BeirutRaid israeliani sulla capitale iraniana e su Hezbollah in Libano mentre Teheran lancia missili nel Golfo.

La guerra si amplia, Iran colabrodo: forze speciali sul campo, Idf entra in LibanoForze speciali israeliane, anche agenti del Mossad, hanno operato nelle scorse ore sul campo in Iran.

Guerra Israele e Usa - Iran. Cosa sta davvero succedendo a Teheran

Guerra in Iran, Mojtaba Khamenei ferito in un tentativo di assassinio di Israele: portato in un luogo sicuroLa nuova Guida Suprema dell'Iran sarebbe rimasto ferito alla gamba, il figlio del presidente Masoud Pezeshkian ha detto che Mojtaba Khamenei è salvo ... virgilio.it

Iran, Von der Leyen: La guerra è già costata 3 miliardi ai contribuenti europeiLa presidente della Commissione Ue ha illustrato le opzioni allo studio per mitigare l’impatto dei prezzi dell’energia ... rainews.it

Ministro Iran: 'Non parteciperemo ai Mondiali di calcio negli Usa'. Lo riferisce la Faz, riportando delle affermazioni rilasciate in tv. #ANSA - facebook.com facebook

#TG2000 - L’ #Iran attacca Paesi arabi. Usa: “Mine a #Hormuz”. Ferito #MojtabaKhamenei #11marzo #Trump #Libano #Israele #IranIsraelWar #IranWar #Teheran #MedioOriente #Hezbollah #Netanyahu #Khamenei #ONU #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com