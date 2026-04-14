Spazio IA e geopolitica Dove si sta spostando il capitale
Negli ultimi anni, gli investimenti nel settore spaziale sono aumentati, focalizzandosi sempre di più sulle tecnologie che permettono il lancio di razzi, la produzione di capsule e l'uso dei satelliti. La space economy si sta ampliando, attirando capitali verso le attività legate all'esplorazione e all'utilizzo dello spazio. Questa crescita coinvolge diversi attori internazionali, interessati a sviluppare capacità e infrastrutture in un settore in rapida evoluzione.
Nella space economy gli investimenti si concentrano sempre di più su ciò che razzi, capsule e satelliti rendono possibile. È il quadro che emerge da “Space IQ”, il report trimestrale di Space Capital, fondo di venture capital fondato nel 2012 e focalizzato sull’intersezione tra tecnologia spaziale e mercati globali, con 1 miliardo di dollari di asset under management. La lettura proposta dal report è ampia ma ordinata. L’economia dello spazio, in questa impostazione, non coincide solo con chi costruisce e lancia hardware. Comprende anche chi gestisce i dati che arrivano dallo spazio e chi li traduce in servizi, prodotti e capacità operative. Per questo Space Capital divide il settore in tre livelli.🔗 Leggi su Formiche.net
GEOPOLITICA DELLO SPAZIO. STORIA, ECONOMIA E FUTURO DI UN NUOVO CONTINENTE (Il Saggiatore)
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