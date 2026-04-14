Negli ultimi anni, gli investimenti nel settore spaziale sono aumentati, focalizzandosi sempre di più sulle tecnologie che permettono il lancio di razzi, la produzione di capsule e l'uso dei satelliti. La space economy si sta ampliando, attirando capitali verso le attività legate all'esplorazione e all'utilizzo dello spazio. Questa crescita coinvolge diversi attori internazionali, interessati a sviluppare capacità e infrastrutture in un settore in rapida evoluzione.

Nella space economy gli investimenti si concentrano sempre di più su ciò che razzi, capsule e satelliti rendono possibile. È il quadro che emerge da “Space IQ”, il report trimestrale di Space Capital, fondo di venture capital fondato nel 2012 e focalizzato sull’intersezione tra tecnologia spaziale e mercati globali, con 1 miliardo di dollari di asset under management. La lettura proposta dal report è ampia ma ordinata. L’economia dello spazio, in questa impostazione, non coincide solo con chi costruisce e lancia hardware. Comprende anche chi gestisce i dati che arrivano dallo spazio e chi li traduce in servizi, prodotti e capacità operative. Per questo Space Capital divide il settore in tre livelli.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Spazio, IA e geopolitica. Dove si sta spostando il capitale

GEOPOLITICA DELLO SPAZIO. STORIA, ECONOMIA E FUTURO DI UN NUOVO CONTINENTE (Il Saggiatore)

La guerra dell’Iran si sta spostando sul mareCon attacchi diretti contro le navi e i tentativi di minare lo stretto di Hormuz: è una mossa che può avere conseguenze enormi La guerra in Medio...

Demarcazioni. Ascoli è la ’capitale’ delle geopolitica: gli incontri sold outEntra nel vivo Demarcazioni – Festival della Geopolitica, il primo evento in Italia interamente dedicato alle relazioni internazionali, che nella sua...