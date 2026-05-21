La sinistra vede fantasmi ovunque Nel loro programma manca giostra stadio e stazione Av

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato capolista di Forza Italia in una recente dichiarazione ha affermato che la sinistra interpreta come minacce elementi che, secondo lui, non rappresentano problemi reali. Ha inoltre aggiunto che nel loro programma non ci sono proposte relative a strutture come giostre, stadi o stazioni AV. La frase è stata pronunciata durante un comizio in città, dove il candidato ha ribadito la convinzione di una futura vittoria alle prossime elezioni amministrative.

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Arezzo, 21 maggio 2026  –  Jacopo Apa, Candidato capolista lista Forza Italia  Capogruppo FI consiliare uscente: «La sinistra vede fantasmi ovunque, rivinceremo. Nel loro programma manca giostra, stadio e stazione Av». «Non è più ormai un mistero, quello che è la tattica mediatico-politica della sinistra. Sono mesi che assistiamo ad un teatrino, quasi ossessivo, di catapulte di fango e denigrazione dell'avversario politico. Sulle note del "me la canto e me la suono" azzarda soliloqui gestendo situazioni senza alcun confronto agendo in autonomia da protagonista. Loro, quelli che.. con il "democratico", ci hanno fatto pure il simbolo. Poco male, registriamo e allo stesso tempo ringraziamo vivamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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