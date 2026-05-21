La sinistra vede fantasmi ovunque Nel loro programma manca giostra stadio e stazione Av

Il candidato capolista di Forza Italia in una recente dichiarazione ha affermato che la sinistra interpreta come minacce elementi che, secondo lui, non rappresentano problemi reali. Ha inoltre aggiunto che nel loro programma non ci sono proposte relative a strutture come giostre, stadi o stazioni AV. La frase è stata pronunciata durante un comizio in città, dove il candidato ha ribadito la convinzione di una futura vittoria alle prossime elezioni amministrative.

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