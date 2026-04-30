L’ipocrita silenzio di chi vede emergenze e odio ovunque tranne quando a sparare è uno di loro

In diverse occasioni, le reazioni pubbliche alle azioni violente sembrano variare a seconda di chi le compie. Quando un giovane di destra ferisce manifestanti dell'Anpi, si registra un silenzio che lascia spazio all’imbarazzo, mentre in altri casi si ricorrono a commenti forti e richieste di punizioni esemplari contro giovani stranieri e manifestanti di sinistra. Questa differenza di approccio suscita domande sulla coerenza delle reazioni pubbliche alle diverse forme di violenza.

Quando un ventunenne di destra ferisce due manifestanti dell'Anpi solo silenzio imbarazzato. Quando invece su giovani stranieri e manifestanti di sinistra si sprecano ogni volta generalizzazioni e richieste di pene esemplari.🔗 Leggi su Fanpage.it

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