Elezioni ad Arezzo Apa FI attacca | Nel programma della sinistra mancano stadio Av e Giostra
Le prossime elezioni comunali ad Arezzo stanno attirando l'attenzione con confronti tra le diverse forze politiche. Jacopo Apa, candidato capolista di Forza Italia e attuale capogruppo in consiglio comunale, ha criticato il programma della coalizione di centrosinistra. In particolare, Apa ha evidenziato l’assenza di investimenti per lo stadio, l’area di attività commerciale e il quartiere della Giostra. La campagna elettorale si concentra anche su altri temi di interesse locale e sulle proposte delle diverse liste in corsa.
Le elezioni comunali di Arezzo si avvicinano e il dibattito politico si fa più acceso. Jacopo Apa, candidato capolista di Forza Italia e capogruppo uscente in consiglio comunale, attacca il centrosinistra sul merito dei programmi elettorali.Le accuse al campo largoApa punta il dito contro quella. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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