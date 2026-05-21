La sinistra perde terreno

Il Partito popolare ha ottenuto la vittoria nelle elezioni regionali in Andalusia, svoltesi il 18 maggio, conquistando la maggioranza dei seggi. La coalizione di sinistra ha subito un calo di consensi e non è riuscita a mantenere il precedente livello di rappresentanza. Nessun altro partito ha raggiunto la maggioranza assoluta, rendendo necessario un eventuale accordo di governo tra le forze rimaste. I risultati elettorali sono stati confermati dai dati ufficiali pubblicati nelle ore successive al voto.

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Il Partito popolare (Pp, conservatore) ha vinto le elezioni regionali del 18 maggio in Andalusia, nel sud della Spagna, ma ha perso la maggioranza assoluta: per restare al potere sarà costretto a stringere un’alleanza con il partito di estrema destra Vox. Il voto è stato un banco di prova in vista delle elezioni nazionali previste per il 2027. “Insieme al crollo del Partito laburista britannico e alla perdita di terreno dei socialdemocratici in Danimarca, la sconfitta dei socialisti in Andalusia aggrava una situazione già difficile per la sinistra europea”, scrive El País. La crisi poterebbe essere amplificata da una notizia del 19 maggio: l’ex primo ministro socialista José Luis Rodríguez Zapatero ( nella foto ) è sotto inchiesta per corruzione, accusato di traffico di influenze e altri reati connessi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La sinistra perde terreno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Emergenza infortuni: Napoli perde Milinkovic-Savic per 15 giorni! Sullo stesso argomento Taranto, l’allarme dei giovani imprenditori Casartigiani: “La città perde terreno economico”Tarantini Time QuotidianoTaranto continua a perdere terreno sul piano economico e produttivo. Leggi anche: Farmaci e ricerca, l’Europa perde terreno sui trial clinici