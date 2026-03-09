Taranto l’allarme dei giovani imprenditori Casartigiani | La città perde terreno economico

I giovani imprenditori di Casartigiani a Taranto lanciano un allarme: la città sta perdendo terreno dal punto di vista economico e produttivo. La situazione viene descritta come preoccupante, con segnali di rallentamento e difficoltà crescenti nel settore. La notizia riguarda l’andamento delle attività locali e il desiderio di attirare l’attenzione su un problema che coinvolge direttamente il tessuto imprenditoriale tarantino.

Tarantini Time Quotidiano Taranto continua a perdere terreno sul piano economico e produttivo. A lanciare l'allarme è Pierpaolo Carabotta, rappresentante dei Giovani Imprenditori di Casartigiani Taranto, che parla di una crisi sempre più evidente per il capoluogo ionico, mentre la provincia nel complesso mostra ancora segnali di tenuta. "Le serrande abbassate non sono solo pezzi di ferro calati ma rappresentano tasse che non verranno pagate, posti di lavoro persi e sogni che svaniscono. Alle istituzioni chiediamo più coraggio e più libertà di fare impresa: meno slogan e più concretezza, meno interferenze e più servizi, meno ordinanze punitive e più sicurezza reale sulle strade" afferma Carabotta.